Соболь может покинуть Страсбург
Футболист интересен бельгийскому клубу
7 минут назад
Фото - Getty Images
Стандард заинтересован в подписании левого защитника Страсбура Эдуарда Соболя, сообщает журналист Саша Тавольери.
Отмечается, что в настоящее время ведутся переговоры между французскими и бельгийскими командами.
С 2016 по 2023 год Соболь отдал одну голевую передачу в 29 матчах за сборную Украины.
В прошлом сезоне на счету 30-летнего игрока 336 минут в 13 матчах и один ассист.
Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 900 тысяч евро.