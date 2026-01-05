Сергей Разумовский

Фиорентина начала 2026 год с победы в 18-м туре итальянской Серии А, минимально обыграв Кремонезе на домашнем стадионе «Артемио Франки». Судьба матча решилась уже в компенсированное время: на 93-й минуте Мойзе Кин стал автором решающего гола, принеся «фиалкам» первые три очка в новом году.

Команда из Флоренции активно действовала на протяжении всего поединка и создала немало моментов. Уже на 5-й минуте Фаджоли перехватил мяч высоко на чужой половине поля и пробил левой, но вратарь гостей спас команду. Вскоре Паризи после точного навеса Раньерии попал в перекладину, а после перерыва свои шансы упустили Гудмундссон и Пикколи. На 66-й минуте состоялось знаковое событие – на замену вышел Манор Соломон, который дебютировал в составе Фиорентины. Для израильтянина это был особенный матч еще и потому, что он впервые с времен выступлений за донецкий Шахтер снова сыграл в одной команде с Додо.

Второй тайм долго оставался «закрытым», однако в конце игры события начали разворачиваться стремительнее. Де Хеа спас Фиорентину после опасного штрафного в исполнении Васкеса, а Кин перед самым финалом не попал в створ с выгодной позиции. Уже в компенсированное время активность Соломона стала ключевой: он выполнил подачу в штрафную, Фортин пробил головой, Аудеро отбил мяч перед собой, а Кин первым оказался на добивании и принес хозяевам важную победу.

Благодаря этой победе Фиорентина впервые за долгое время покинула последнее место Серии А, набрав 12 очков. До спасительного места Дженоа украинца Руслана Малиновского – всего три балла.

Серия А, 18-й тур

Фиорентина – Кремонезе 1:0

Гол: Кин, 90+3