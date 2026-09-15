Сорванный россиянами матч Верес – Кудривка не состоится зимой: клубы достигли согласия
Команды не хотят переигрывать матч в морозы
Президенты клубов Верес и Кудривка достигли компромисса по переносу матча
По данным «ТаТоТаке», после переговоров между президентами Иваном Надеиным и Романом Солодаренко была согласована новая дата проведения матча шестого тура между Вересом и Кудривкой. Поединок состоится третьего октября в Ровно.
Для начала поединка выбран дневной временной слот – ориентировочно матч начнется в 13:00. Такой вариант, как сообщают источники, должен облегчить организационные вопросы и дать возможность болельщикам и командам лучше спланировать приезд и подготовку.
Напомним, что предыдущий матч не состоялся из-за затяжной воздушной тревоги в Ровно, связанной с угрозой дронов. Именно риски безопасности стали причиной переноса встречи, поэтому сейчас клубы согласовывают детали, чтобы следующая дата прошла без осложнений.