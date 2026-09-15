Сергей Разумовский

Президенты клубов Верес и Кудривка достигли компромисса по переносу матча

По данным «ТаТоТаке», после переговоров между президентами Иваном Надеиным и Романом Солодаренко была согласована новая дата проведения матча шестого тура между Вересом и Кудривкой. Поединок состоится третьего октября в Ровно.

Для начала поединка выбран дневной временной слот – ориентировочно матч начнется в 13:00. Такой вариант, как сообщают источники, должен облегчить организационные вопросы и дать возможность болельщикам и командам лучше спланировать приезд и подготовку.

Напомним, что предыдущий матч не состоялся из-за затяжной воздушной тревоги в Ровно, связанной с угрозой дронов. Именно риски безопасности стали причиной переноса встречи, поэтому сейчас клубы согласовывают детали, чтобы следующая дата прошла без осложнений.

Также в шестом туре не доиграли матч Кривбасс – Харьков.