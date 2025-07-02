Авторитетный портал Give Me Sport опубликовал рейтинг лучших футбольных тренеров мира. Первое место в списке занял наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола, несмотря на то, что его команда не завоевала ни одного трофея в сезоне 2024/25.

На второй позиции расположился главный тренер ПСЖ Луис Энрике, который провел успешный сезон с французским клубом. Третьим стал Арне Слот, который возглавил Ливерпуль после завершения эпохи Юргена Клоппа.

В топ-10 также вошли:

4. Симоне Индзаги (Интер - Аль-Хилаль)

5. Карло Анчелотти (Реал - сборная Бразилии)

6. Ханс-Дитер Флик (Барселона)

7. Антонио Конте (Наполи)

8. Хаби Алонсо (Байер - Реал)

9. Диего Симеоне (Атлетико)

10. Микель Артета (Арсенал)

Несмотря на отсутствие титулов у Гвардиолы в прошлом сезоне, эксперты отметили его вклад в развитие команды и стабильность результатов Манчестер Сити на протяжении последних лет.