Составлен рейтинг лучших тренеров мира, Алонсо только восьмой, Слот в тройке
Эксперты Give Me Sport назвали десятку ведущих футбольных специалистов планеты
около 1 часа назад
Авторитетный портал Give Me Sport опубликовал рейтинг лучших футбольных тренеров мира. Первое место в списке занял наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола, несмотря на то, что его команда не завоевала ни одного трофея в сезоне 2024/25.
На второй позиции расположился главный тренер ПСЖ Луис Энрике, который провел успешный сезон с французским клубом. Третьим стал Арне Слот, который возглавил Ливерпуль после завершения эпохи Юргена Клоппа.
В топ-10 также вошли:
4. Симоне Индзаги (Интер - Аль-Хилаль)
5. Карло Анчелотти (Реал - сборная Бразилии)
6. Ханс-Дитер Флик (Барселона)
7. Антонио Конте (Наполи)
8. Хаби Алонсо (Байер - Реал)
9. Диего Симеоне (Атлетико)
10. Микель Артета (Арсенал)
Несмотря на отсутствие титулов у Гвардиолы в прошлом сезоне, эксперты отметили его вклад в развитие команды и стабильность результатов Манчестер Сити на протяжении последних лет.