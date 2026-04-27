Сергей Разумовский

Киевское Динамо понесло сразу две кадровые потери перед завершением сезона. До конца текущего розыгрыша чемпионата Украины команде больше не смогут помочь Александр Тимчик и Владислав Кабаев.

Правый защитник Александр Тимчик выбыл до завершения сезона после операции, которую он успешно перенес в Мюнхене. Об этом сообщает UPL.TV. В ближайшее время футболист возвращается в Украину, где будет проходить восстановление. По предварительным оценкам, курс реабилитации продлится около трех месяцев. Таким образом, Тимчик уже не сыграет в заключительной части нынешнего чемпионата и сосредоточится на подготовке к следующему сезону УПЛ.

Еще одной серьезной потерей для киевлян стал вингер Владислав Кабаев. По информации Dynamo.kiev.ua, полузащитник получил травму голеностопа и также не успеет восстановиться до конца чемпионата. Для игрока это уже второе повреждение за короткий промежуток времени.

Примечательно, что Кабаев лишь недавно вернулся в игру после зимней травмы. После восстановления он успел провести лишь 10 минут в матче против Зари, после чего снова оказался вне игры из-за нового повреждения.

Напомним, в воскресенье, 3 мая, киевское Динамо в украинском «Классическом» примет донецкий Шахтер.