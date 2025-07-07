Срна охарактеризовал стиль игры Арды Турана
Шахтер должен получить новый импульс с назначением турецкого наставника
около 2 часов назад
Даріо Срна / фото - Шахтер
Спортивный директор Шахтера Дарио Срна в интервью Marca рассказал, как происходило назначение Арды Турана главным тренером команды, а также обозначил задачи штаба на сезон-2025/26.
Арда – это Симеоне в обороне и Луис Энрике в атаке. Оба его тренировали. У него душа игрока, он чувствует футболиста, а это самое трудное, чего можно достичь. У него также отличный состав. Мы верим в него и готовы начать новую главу с такими же амбициями, как всегда: мы хотим выйти в Лигу Европы и снова стать чемпионами Украины.
В первом квалификационном раунде Лиги Европы Шахтер встретится с финским Ильвесом.