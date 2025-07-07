Донецкий Шахтер рассматривает возможность обмена полузащитника Артема Бондаренко на голкипера Трабзонспора Угурджана Чакира. Об этом сообщает ряд турецких и украинских СМИ.

По информации источников, горняки не против включить в сделку финансовую компенсацию, чтобы ускорить трансфер одного из лидеров национальной сборной Турции. Ранее, еще зимой, Трабзонспор уже проявлял интерес к Бондаренко, однако тогда стороны не пришли к согласию. В июне сообщалось, что турки готовы заплатить за хавбека 6–7 миллионов евро.

27-летний Угурджан Чакир является воспитанником Трабзонспора, где находится с 2012 года. В 2014-м он дебютировал за первую команду, позже стал ее капитаном. В прошлом сезоне турецкий вратарь провел 43 матча, в которых 18 раз сохранил ворота в неприкосновенности. За сборную Турции Чакир сыграл 31 матч.

Также, Шахтер определился с заявкой на матчи против Ильвеса в Лиге Европы.