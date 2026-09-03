Павел Василенко

Дарио Срна, бывший капитан и легенда Шахтера, рассказал об интересе со стороны киевского Динамо и вспомнил, как более 20 лет назад оказался в Донецке.

«Я слышал, агент мне говорил. Но и сам Суркис однажды сказал, что хотел меня. Но судьба привела меня в Шахтер, и это не ошибка», – сказал Срна в интервью Дмитрию Гордону.

Срна является легендой и самым титулованным футболистом в истории донецкого Шахтера. Он защищал цвета «горняков» как игрок на протяжении 15 лет – с 2003 по 2018 год.

За время игровой карьеры хорвата Шахтер выиграл 26 официальных трофеев: один Кубок УЕФА, десять титулов чемпиона Украины, семь Кубков и восемь Суперкубков страны.

Срна провел за Шахтер рекордные 536 матчей во всех официальных турнирах. Также выводил команду на поле с капитанской повязкой в 330 матчах. Также Дарио имеет замечательную результативность. Он забил за донеччан 49 голов и отдал более 120 результативных передач.

В настоящее время 44-хорват занимает должность спортивного директора Шахтера.