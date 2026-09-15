Сергей Разумовский

Главный тренер Динамо Игорь Костюк рассказал, почему полузащитник Владимир Бражко не принял участия в матче шестого тура украинской Премьер-лиги против Эпицентра. Киевская команда одержала уверенную победу со счетом 3:0.

По словам наставника, которые приводит пресс-служба киевлян, Бражко получил повреждение в предыдущем поединке против винницкой Нивы (1:0). Футболист поранил ногу во время игры на искусственном покрытии, после чего травмированная область начала создавать дополнительные проблемы.

Владимир в матче с Нивой получил повреждение, он содрал ногу на искусственном покрытии, и вчера вечером у него поднялась температура, развилась инфекция и вчера начали лечить уже это, чтобы исправлять, чтобы он как можно быстрее возвращался в строй. Игорь Костюк

Также в сети появилось фото травмы Бражко. Снимок выложила в Instagram его жена, блогер Дарья Квиткова.

Напомним, 16 сентября, главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера объявит список вызванных игроков на четыре матча Лиги наций. Бражко является кандидатом на попадание в заявку.