Крупнейшие клубы мира отреагировали на трагическую смерть Диогу Жоты
Португалец погиб в ДТП
18 минут назад
Клубы Бавария, Реал Мадрид и Челси почтили память покойных футболистов Диогу Жоты из Ливерпуля и его брата Андре, которые погибли.
Бавария опубликовала в социальных сетях фотографию своих игроков, которые почтили минутой молчания Жоту и Андре перед сегодняшней тренировкой. Через несколько минут Реал опубликовал похожую фотографию своих игроков перед тренировкой. Вскоре к ним присоединились игроки Челси. Все три клуба ранее выразили свои соболезнования в социальных сетях по поводу трагедии.
Бавария, Реал и Челси готовятся к четвертьфинальным матчам на Клубном чемпионате мира в США в субботу.
Челси встретится с Палмейрасом, Бавария – с ПСЖ, а Реал завершит расписание поединком с Боруссией Дортмунд.
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