Павел Василенко

Клубы Бавария, Реал Мадрид и Челси почтили память покойных футболистов Диогу Жоты из Ливерпуля и его брата Андре, которые погибли.

Бавария опубликовала в социальных сетях фотографию своих игроков, которые почтили минутой молчания Жоту и Андре перед сегодняшней тренировкой. Через несколько минут Реал опубликовал похожую фотографию своих игроков перед тренировкой. Вскоре к ним присоединились игроки Челси. Все три клуба ранее выразили свои соболезнования в социальных сетях по поводу трагедии.

Бавария, Реал и Челси готовятся к четвертьфинальным матчам на Клубном чемпионате мира в США в субботу.

Челси встретится с Палмейрасом, Бавария – с ПСЖ, а Реал завершит расписание поединком с Боруссией Дортмунд.