Павел Василенко

Ливерпуль начнет предсезонную подготовку уже сегодня. Изначально планировалось, что некоторые игроки вернутся на базу клуба в пятницу, а большая часть состава должна была вернуться на первую тренировку в понедельник, но клуб отложил начало подготовки к новому сезону после трагической смерти Диогу Жоты.

Многие игроки, а также главный тренер Арне Слот, присутствовали на похоронах португальского нападающего и его брата Андре. Им дали немного больше времени, и чемпионы соберутся во вторник, чтобы начать предсезонную подготовку.

Первый контрольный матч запланирован на следующее воскресенье, 13 июля, против Престона на Deepdale. Однако пока не ясно, состоится ли он. Игроки и персонал Ливерпуля примут решение об этом совместно после встречи команды, после чего они сообщат клубу Чемпионшипа. Если матч состоится, Престон подготовит специальную церемонию, чтобы почтить память Диогу Жоты.