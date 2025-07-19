Павел Василенко

УЕФА на официальном сайте представила бригаду арбитров, которая будет работать на первом матче Александрии и Партизана во втором раунде квалификации Лиги конференций.

Поединок будет обслуживать эстонская бригада во главе с главным судьей Йоонасом Яановицем.

Ассистентами рефери будут Арон Хярсинг и Вейко Мыцник. Четвертым арбитром УЕФА выбрала Кристо Кюлльястинена.

Матч между клубами состоится 24 июля на стадионе «ГКС Катовице». Игра начнется в 20:00 по киевскому времени.