УЕФА назвал арбитров на матч отбора Лиги конференций Александрия – Партизан
Матч состоится в ближайший четверг
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
УЕФА на официальном сайте представила бригаду арбитров, которая будет работать на первом матче Александрии и Партизана во втором раунде квалификации Лиги конференций.
Поединок будет обслуживать эстонская бригада во главе с главным судьей Йоонасом Яановицем.
Ассистентами рефери будут Арон Хярсинг и Вейко Мыцник. Четвертым арбитром УЕФА выбрала Кристо Кюлльястинена.
Матч между клубами состоится 24 июля на стадионе «ГКС Катовице». Игра начнется в 20:00 по киевскому времени.