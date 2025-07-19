УЕФА назначил арбитров на первый матч квалификации Лиги конференций между Полесьем и Санта Коломой.
Поединок состоится в ближайшие дни
9 минут назад
Фото: Getty Images
Официальный сайт УЕФА объявил арбитров, которые будут работать на первом матче второго раунда квалификации Полесье – Санта Колома.
Все судьи будут представлять Данию. Главным рефери станет 28-летний Якоб Карлсен.
Помощниками будут Дэннис Расмуссен и Мартин Маркус. Четвертый арбитр – Миккель Реддер.
Первая встреча команд состоится на арене «Татран» в словацком Прешове. Начало игры запланировано на 24 июля в 20:00 по киевскому времени.
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