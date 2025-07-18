Павел Василенко

Полесье официально сообщило об уходе бразильского нападающего Венделла. Форвард продолжит карьеру в эстонской команде Левадия. О деталях соглашения информации нет.

21-летний Венделл перешел в Полесье в феврале 2024 года.

В составе Полесье-2 бразилец провел 10 матчей и отметился тремя забитыми мячами, после чего был переведен в основную команду, за которую сыграл в четырех матчах УПЛ.

Вторую половину сезона 2024/25 футболист провел в ровенском Вересе на правах аренды. Венделл сыграл за команду пять матчей.