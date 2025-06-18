Павел Василенко

Все отборочные матчи Шахтера в этом евросезоне покажет канал UPL.TV.

Как сообщила пресс-служба донецкого клуба, помимо прямых трансляций игр будут организованы студии перед поединками, в перерыве и после матчей.

Напомним, что Шахтер в нынешней еврокампании стартует с первого отборочного раунда Лиги Европы, где встретится с финским Ильвесом. В случае прохождения дальше на команду Арды Турана ожидает противостояние с турецким Бешикташем.

Если Шахтер вылетит из Лиги Европы, то сыграет в отборе Лиги конференций с нидерландским АЗ.