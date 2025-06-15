Павел Василенко

Легендарного итальянского футболиста Дженнаро Гаттузо вскоре будет назначен новым тренером сборной Италии.

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что бывший тренер Хайдука согласовал все условия с итальянской федерацией и вскоре будет объявлено, что легендарный полузащитник станет новым тренером «скуадры адзурры». Там он заменит Лучано Спаллетти.

Гаттузо привел Хайдук к третьему месту в чемпионате Хорватии в прошлом сезоне, а ранее он также тренировал Милан, Валенсию, Марсель и Наполи. Его единственный трофей в карьере Кубок Италии с неаполитанской командой в 2020 году.

Его помощниками станут Леонардо Бонуччи, Андреа Барцальи и Джанлука Дзамбротта, с которыми он делил раздевалку в лучшие дни своей игровой карьеры.

Добавим, что новым директором национальной сборной станет Чезаре Пранделли, бывший тренер «скуадры адзурры», которому сейчас 67 лет и который возглавлял итальянцев с 2010 до 2014 года.