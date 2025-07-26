Тарас Степаненко честно поделился своими планами относительно продолжения игровой карьеры, и как минимум еще один сезон он точно не собирается завершать выступления.

Полузащитник также коснулся темы возможного возвращения в донецкий Шахтер, тем более что команду теперь возглавляет Арда Туран, с которым Степаненко хорошо знаком благодаря совместной работе в Эюпспоре.

«Готовлюсь к сезону, у нас практически тоже новая команда. Сейчас пришли хорошие футболисты. То, чего не хватало в прошлом сезоне, из-за чего не дотянули до еврокубков. Ставятся высокие задачи – зона еврокубков. Попробуем это сделать. Сборы проводят хорошо. Честно говоря, не ожидал, что в Турции делают такую ставку на физическую подготовку. Давно не было таких физических нагрузок, но мне это нравится, потому что сейчас футбол без этого невозможен. Мог ли я уйти с Ардой в Шахтер? Как футболист? Там много футболистов и без меня есть кому играть на этой позиции. А как тренер, то у меня еще год контракта, и я не уверен, что буду тренером. Там мне намекали, шутили об этом, но конкретных предложений не было. Ну и этот год я еще хочу поиграть в футбол», – рассказал Степаненко в интервью УПЛ ТВ.

Напомним, Тарас перешел в турецкий клуб в январе текущего года, а до этого с 2010 по 2025 годы защищал цвета Шахтера. За это время он провел 440 матчей, забил 30 голов и сделал 25 ассистов.

Ранее сообщалось, что известный украинский нападающий может завершить карьеру.