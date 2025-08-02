Состоялся стартовый поединок первого тура Второй Бундеслиги, в котором Эльферсберг принимал Нюрнберг на своем поле. Матч проходил на стадионе Кайзерлинди и начался в 14:00 по киевскому времени.

Долгое время зрители не видели забитых мячей. Однако на 90-й минуте хозяева вырвали победу, ведь победный гол забил защитник Рохр, принеся Эльферсбергу три очка.

Украинский форвард Артем Степанов провел дебютный официальный матч за Нюрнберг, проведя на поле 78 минут. Он имел отличный шанс открыть счет своим голам за новый клуб, но реализовать момент не удалось.

Вторая Бундеслига. 1-й тур

Эльферсберг – Нюрнберг – 1:0

Голы: Рохр, 90

Напомним, в прошлом сезоне Степанов забил 23 гола в 29 матчах за юношескую команду Байера и даже дебютировал за основной состав в Лиге чемпионов, став самым молодым украинцем в истории турнира. За Нюрнберг 17-летний нападающий уже отличился семью голами в трех играх на предсезонных сборах.