Павел Василенко

Полузащитник Евгений Макаренко в интервью Денису Бойко откровенно вспомнил непростой период в своей карьере и рассказал о агенте, сотрудничество с которым могло фактически поставить крест на его футбольном будущем.

«Был агент, который почти завершил мою футбольную карьеру. В некоторой степени он повлиял на то, что я покинул Динамо. Тогда зимой у меня заканчивался контракт, и мне предлагали новый. Но в финансовом плане предлагали намного меньше».

Макаренко объяснил, что доверился советам агента, который убеждал его отказаться от продления соглашения и попробовать силы за границей, обещая более выгодные условия и более перспективный чемпионат.

«Сообщение агента было таким: «Женя, мы найдем для тебя лучшие условия и лучший чемпионат, езжай в Европу». То есть все эти чудесные истории. Я поверил и был полгода без команды. После Динамо, после Лиги чемпионов. Сейчас я понимаю, что нужно было действовать иначе. Скажу больше – до сих пор у меня с ним судебное дело. Это Андрей Головаш. Агент с довольно хорошим именем. У него были довольно приличные футболисты, но у меня с ним не получилось».

Макаренко известен своими выступлениями в составе киевского Динамо, ужгородской Говерлы, бельгийских Андерлехта и Кортрейка, а также венгерского Фехервара. Украинский хавбек в январе подписал контракт с казахстанским Кызылжаром, заключив соглашение сроком на один год.

Макаренко также провел 15 матчей во всех турнирах за национальную сборную Украины, отметившись одной результативной передачей.