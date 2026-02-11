Суд, агент и сорванный трансфер: как экс-игрок Динамо чуть не завершил карьеру
Футболист раскрыл подробности скандала
около 1 часа назад
Полузащитник Евгений Макаренко в интервью Денису Бойко откровенно вспомнил непростой период в своей карьере и рассказал о агенте, сотрудничество с которым могло фактически поставить крест на его футбольном будущем.
«Был агент, который почти завершил мою футбольную карьеру. В некоторой степени он повлиял на то, что я покинул Динамо. Тогда зимой у меня заканчивался контракт, и мне предлагали новый. Но в финансовом плане предлагали намного меньше».
Макаренко объяснил, что доверился советам агента, который убеждал его отказаться от продления соглашения и попробовать силы за границей, обещая более выгодные условия и более перспективный чемпионат.
«Сообщение агента было таким: «Женя, мы найдем для тебя лучшие условия и лучший чемпионат, езжай в Европу». То есть все эти чудесные истории. Я поверил и был полгода без команды. После Динамо, после Лиги чемпионов. Сейчас я понимаю, что нужно было действовать иначе.
Скажу больше – до сих пор у меня с ним судебное дело. Это Андрей Головаш. Агент с довольно хорошим именем. У него были довольно приличные футболисты, но у меня с ним не получилось».
Макаренко известен своими выступлениями в составе киевского Динамо, ужгородской Говерлы, бельгийских Андерлехта и Кортрейка, а также венгерского Фехервара. Украинский хавбек в январе подписал контракт с казахстанским Кызылжаром, заключив соглашение сроком на один год.
Макаренко также провел 15 матчей во всех турнирах за национальную сборную Украины, отметившись одной результативной передачей.