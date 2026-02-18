Сергей Разумовский

В первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов встретились Бенфика и Реал Мадрид.

Испанский гранд добился минимальной победы в выездном противостоянии со счетом 1:0, единственный мяч в начале второго тайма забил Винисиус Жуниор (50-я минута). На протяжении поединка гости владели небольшим преимуществом, о чем свидетельствуют ключевые статистические показатели, но обе команды имели свои шансы для взятия ворот.

Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин провел на поле весь матч и надежно действовал в рамке, неоднократно спасая своих партнеров, хотя в ключевом моменте не помог. Полузащитник Георгий Судаков вышел на замену на 74-й минуте и отметился активностью в центре поля, но в компенсированное время получил желтую карточку.

Интересно, что нынешний главный тренер Бенфики Жозе Моуринью, который ранее возглавлял Реал Мадрид, дважды был предупрежден арбитром, получив две желтые карточки. Таким образом, португальский специалист вынужден пропустить ответный матч, что заметно усложняет задачу его команды на стадии борьбы за выход в следующий раунд.

Ответный матч состоится 25 февраля в Мадриде.

Лига чемпионов. Стыковый раунд плей-офф, первый матч

Бенфика – Реал Мадрид 0:1

Гол: Винисиус Жуниор, 50

Бенфика: Трубин, Дедич, Араужо, Отаменди, Даль, Баррейро, Аурснес (Кабрал 8), Престианни (Лукебакио 81), Рафа (Риос 74), Шельдеруп (Судаков 74), Павлидис

Реал: Куртуа, Трент, Рюдигер, Хейсен, Каррерас (Карвахаль 90+9), Чуамени, Вальверде, Камавинга (Питарч 90+4), Гюлер (Браим 86), Мбаппе, Винисиус

Предупреждения: Престианни 78, Судаков 90+2 – Винисиус 51, Мбаппе 87