Павел Василенко

Суд отклонил ходатайство защиты бывшего врача Диего Марадоны об исключении двух членов судебной коллегии. Легендарный аргентинский футболист умер в ноябре 2020 года от сердечной недостаточности, через несколько дней после операции на головном мозге.

Судебное разбирательство было возобновлено в мае после того, как одна из трех судей, наблюдавших за процессом, подала в отставку из-за критики относительно её участия в будущем документальном фильме об этом деле.

Трое новых судей, назначенных в июле, отклонили последнюю просьбу, заявив, что она основана на предположениях и спекуляциях. Изменение состава коллегии просили адвокаты личного врача Марадоны, Леопольдо Лукке.

Марадона умер 25 ноября 2020 года у себя дома в пригороде Буэнос-Айреса от сердечной недостаточности, вызванной отеком легких. В обвинительном акте обвиняется медицинская бригада из семи человек, включая нейрохирурга, психиатра, психолога, координатора охраны здоровья, координатора медсестёр, врача и ночную медсестру.

Если их признают виновными в «убийстве с вероятным умыслом» – то есть в действии, в котором они осознавали, что это может привести к его смерти, но всё равно продолжали это делать, – им грозит лишение свободы на срок от восьми до 25 лет. Информацию обнародовало агентство AFP.