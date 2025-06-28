Павел Василенко

Французская профессиональная футбольная лига отклонила просьбу ПСЖ о переносе первого матча сезона против Нанта, запланированного на 17 августа. Парижане запросили перенос, чтобы дать им больше времени на восстановление после Клубного чемпионата мира.

Есть реальный шанс, что ПСЖ закончит свой сезон 13 июля, в день финала Клубного чемпионата мира. Как действующие чемпионы Лиги чемпионов и фавориты на победу в Клубном чемпионате мира, команда будет иметь минимальное время для отдыха перед началом защиты титула чемпиона Франции.

Фактически всего за четыре дня до старта Лиги 1 ПСЖ должен сыграть в финале Суперкубка УЕФА против Тоттенхэма, матч, который вряд ли будет перенесен.

Если команда выйдет в финал Клубного чемпионата мира, у игроков останется всего месяц отпуска до начала нового сезона.

Французская лига отклонила запрос ПСЖ, поскольку считала, что календарь следующего сезона уже достаточно плотный, и сложно найти новую дату для матча с Нантом.

Однако парижане возобновят свою заявку, если пройдут последнюю неделю Клубного чемпионата мира, надеясь достичь соглашения с футбольными властями.