Победитель Лиги чемпионов выбрал два места для нового стадиона

Павел Василенко

ПСЖ выбрал два участка за пределами столицы Франции для строительства своего будущего стадиона. Катарские владельцы клуба хотят собственный стадион, но город отказывается продать им «Парк де Пренс» вместимостью 48 000 зрителей, который команда использует с 1972 года.

«Титул Лиги чемпионов является важной вехой в развитии клуба. Чтобы оставаться конкурентоспособным на самом высоком уровне, консолидировать свой долгосрочный бизнес-план и приветствовать большое количество новых болельщиков в лучших возможных условиях, клуб должен приобрести стадион, соответствующий его амбициям. Это основное условие, если клуб хочет сохранить свой долгосрочный рост», – цитирует представителя ПСЖ агентство AP.

В настоящее время они сосредоточены на двух площадках, в городе Массий на юг от Парижа и в Пуасси – в 25 километрах к западу от города. Клуб также открыл там свой тренировочный центр в прошлом году.

«Мы проведем дополнительные исследования, чтобы точнее оценить осуществимость и реализацию такого амбициозного и значительного для нашего клуба и болельщиков проекта. На данном этапе ни одно место не является лучшим», – добавили в ПСЖ.

В прошлом году клуб инвестировал более 85 миллионов евро в содержание «Парк де Пренс» и был полон решимости потратить еще 500 миллионов на реконструкцию. Мэр Парижа Анн Идальго дала понять после победы со счетом 5:0 в финале Лиги чемпионов над Интером, что она открыта для реновационных работ с целью увеличения вместимости. Но она также против продажи.