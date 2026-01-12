Сергей Разумовский

Центральный полузащитник Маттео Аморозо окончательно сменил клубную прописку: бразилец на полноценной основе перешел из Кривбаса в Зимбру. О завершении трансфера сообщила пресс-служба криворожского клуба, подтвердив, что стороны согласовали все детали сделки.

Договоренности между клубами были достигнуты после того, как 23-летний хавбек провел в молдавской команде полгода в аренде. Именно этот период стал определяющим: Аморозо сумел проявить себя, получил стабильную игровую практику и убедил Зимбру в целесообразности выкупа контракта.

В составе Зимбру полузащитник провел 18 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и отдал столько же результативных передач. Такая статистика для центрального полузащитника выглядит довольно солидно и свидетельствует о его заметном вкладе в атакующие действия команды, особенно учитывая относительно короткий период пребывания в клубе.

В то же время в Кривбасе результативность Аморозо была скромнее. В прошлом сезоне он сыграл 14 матчей и не записал на свой счет голов или ассистов. В криворожский клуб бразилец присоединился летом 2024 года в статусе свободного агента, после чего получил шанс закрепиться в Украине, однако лучше всего себя проявил уже во время арендной попытки в Молдове.

Ранее сообщалось, что другой легионер Кривбаса близок к переходу в Верес.