Сына легендарного сэра Алекса Фергюсона уволили после провала в Англии.
Специалист остался без работы
около 1 часа назад
Даррен Фергюсон, сын легендарного сэра Алекса Фергюсона, больше не возглавляет Питерборо Юнайтед. 53-летнего тренера уволили после череды неудачных результатов в Первой лиге Англии (третий дивизион).
Последней каплей стало домашнее поражение от Блэкпула со счетом 2:1, после которого Питерборо потерпел девятое поражение в 13 матчах и опустился на дно турнирной таблицы.
Это был четвертый период работы Даррена Фергюсона во главе клуба – настоящий замкнутый круг, который в конце концов завершился фиаско. В прошлом он также тренировал Престон Норт Энд и Донкастер Роверс.
В качестве игрока Фергюсон-младший выступал за Манчестер Юнайтед (1990–1994), провел 28 матчей под руководством своего легендарного отца.
Напомним, сэр Алекс Фергюсон – самый титулованный тренер в истории футбола, который завоевал 49 трофеев за свою карьеру.
Поделиться