Павел Василенко

Даррен Фергюсон, сын легендарного сэра Алекса Фергюсона, больше не возглавляет Питерборо Юнайтед. 53-летнего тренера уволили после череды неудачных результатов в Первой лиге Англии (третий дивизион).

Последней каплей стало домашнее поражение от Блэкпула со счетом 2:1, после которого Питерборо потерпел девятое поражение в 13 матчах и опустился на дно турнирной таблицы.

Это был четвертый период работы Даррена Фергюсона во главе клуба – настоящий замкнутый круг, который в конце концов завершился фиаско. В прошлом он также тренировал Престон Норт Энд и Донкастер Роверс.

В качестве игрока Фергюсон-младший выступал за Манчестер Юнайтед (1990–1994), провел 28 матчей под руководством своего легендарного отца.

Напомним, сэр Алекс Фергюсон – самый титулованный тренер в истории футбола, который завоевал 49 трофеев за свою карьеру.