Павел Василенко

Мадридский Реал, полный решимости вернуть себе титул, начинает тренировки сегодня. Первым, кто прибыл в спортивный комплекс, как ни странно, стал один из тех, кому в конечном итоге могут указать на выход. Это Эндрик, который прибыл на своей машине в 7:50 утра по местному времени.

Немного позже появился и главный тренер Реала Хаби Алонсо. Специалист остановился у входа, чтобы раздать автографы десяткам болельщиков, которые собрались у ворот базы.

После более короткого, чем обычно, отпуска из-за Клубного чемпионата мира, команда начала предсезонные тренировки на своей базе в Вальдебебасе, имея мало новых лиц и все еще много вопросов.

У Алонсо еще много вопросов, которые нужно решить. Среди них возможные уходы Родриго или Браима Диаса. Среди них проблемы с центральными защитниками – плохая форма Антонио Рюдигера и Рауля Асенсио и физические проблемы Давида Алабы, отмечает Sport.es. И можно ли кого-то еще привлечь, учитывая, что Джуд Беллингем перенес операцию и будет отсутствовать по меньшей мере три месяца.

В этот первый день запланированы медицинские осмотры и первая встреча с такими фигурами, как Альваро Каррерас, за которого Реал заплатил Бенфике 50 миллионов евро. Франко Мастантуоно, который уже находится в столице Испании, должен присоединиться 14 августа, когда ему исполнится 18 лет.

Реал, за который выступает украинский голкипер Андрей Лунин, начнет свою кампанию в Ла Лиге 19 августа домашним матчем против Осасуны. Всего за неделю до этого, 12 августа, команда сыграет свой единственный товарищеский матч этим летом против австрийского клуба Тироль.