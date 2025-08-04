После ухода Сон Хын Мина из команды, Тоттенхэм активизировал интерес к форварду мадридского Реала Родриго. Как сообщает издание AS, президент лондонского клуба Дэниэль Леви давно рассматривает 24-летнего бразильца как главную трансферную цель для усиления атаки на левом фланге.

Освобождение ключевой позиции и значительная экономия на зарплатах (Сон зарабатывал более 11 миллионов евро в год) открывают перед клубом пространство для громкого трансфера.

Несмотря на контракт с Реалом до 2028 года, позиции Родриго в команде ослабли. Усиление конкуренции после перехода Франка Мастантуоно, рост молодого Гонсало и наличие Винисиуса Жуниора на фланге заставляют форварда задуматься о смене ситуации.

В Тоттенхэме делают ставку на то, что стабильное место в старте, возможность играть на привычной позиции и участие в Лиге чемпионов помогут убедить Родриго принять их предложение. Дополнительную роль играет поддержка нового американского инвестора, готового вложиться в амбициозные трансферы.

Однако конкуренция за нападающего сохраняется, и интерес к нему проявляет также Ливерпуль, который рассматривал Родриго как альтернативу Исаку. Однако "красные" притормозили переговоры, что играет на руку Тоттенхэму.

По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет около 90 миллионов евро. В сезоне 2024/25 Родриго провел за Реал 54 встречи, забил 14 мячей и отдал 11 результативных передач.