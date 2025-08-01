Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо определился с распределением ролей на вратарской позиции, сообщает издание Grada3.

По данным источника, наставник королевского клуба подтвердил, что основным голкипером останется бельгиец Тибо Куртуа, как это было и на клубном чемпионате мира.

При этом Алонсо выражает полное доверие к украинцу Андрею Лунину. Более того, тренер дал понять, что готов предоставить Лунину больше игрового времени, чем он получал при Карло Анчелотти.

Ожидается, что украинский вратарь, помимо традиционного участия в Кубке Испании, сможет выйти на поле и в ряде матчей Ла Лиги, особенно в периоды напряженного календаря.

Ранее конкурент Лунина рассказал, что будет делать после окончания карьеры.