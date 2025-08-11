Капитан Руха Марко Сапуга дал негативную оценку игре команды в матче второго тура украинской Премьер-лиги против Динамо (1:5). Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Очень рад вернуться на поле. Хочу поблагодарить врачей, которые длительное время помогали мне с восстановлением. Я только 3-4 недели назад начал тренироваться в общей группе, так что нужно еще время, чтобы набрать оптимальные кондиции. Сейчас я постепенно получаю игровое время и надеюсь, что скоро буду в хорошей форме.

Перед игрой я общался с главным тренером, настраивался на этот матч, хотел помочь команде. К сожалению, этот поединок был неудачным для нас, но это хороший урок для каждого в коллективе. Нельзя так играть и допускать такие ошибки, особенно как в первых трех голах. Надеюсь, все сделают правильные выводы, мы станем сильнее и будем двигаться дальше.