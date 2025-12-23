Сергей Разумовский

Бывший полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев опубликовал в своем Instagram фото письма благодарности от одного из территориальных центров комплектования. Экс-футболист сине-желтых показал документ и кратко отреагировал на награду.

В подписи к публикации Алиев лаконично написал:

Спасибо, очень приятно. Александр Алиев

Как указано в письме, Варашский РТЦК и СП выразил ему благодарность за помощь в организации и проведении благотворительного футбольного турнира в поддержку Вооруженных сил Украины. При этом ситуация выглядит интересно на фоне предыдущих сообщений.

Ранее Алиев получал как минимум две повестки от Оболонского РТЦК и СП в Киеве.