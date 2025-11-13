Сергей Разумовский

В матче квалификации на чемпионат мира-2026 сборная Исландии на выезде уверенно обыграла Азербайджан.

Судьба встречи определилась еще в первом тайме. Уже на 20-й минуте Андри Гудмундссон открыл счет точным ударом, а незадолго до перерыва Ингасон удвоил преимущество гостей после удачного розыгрыша.

Этот результат усложняет турнирное положение для сборной Украины. Сине-желтым, чтобы обойти Исландию и занять второе место, теперь необходимо либо взять очки в поединке с Францией и не проиграть исландцам в очном матче, либо же победить в решающем матче против островитян.

Исландия набрала семь очков в группе D и теперь опережает Украину по дополнительным показателям. Лидер – Франция (10).

Чемпионат мира-2026. Квалификация, пятый тур

Азербайджан – Исландия 0:2

Голы: А. Гудмундссон, 20, Ингасон, 39

Азербайджан: А. Байрамов – Гусейнов, Бадалов, Мусафазаде, Кривоцюк, Аббасов – Т. Байрамов (Дж. Нуриев, 60), Хайбулаев (А. Нуриев, 84), Махмудов (Ахмедзаде, 60), Алиев (Абдуллазаде, 72) – Акунзаде (Дадашов, 72).

Исландия: Олафссон - Палссон, Ингасон, Гретарссон, Эллертссон - Й. Гудмундссон (Торстейнссон, 68), Йоханнессон, Харальдссон - Глинссон (Д. Гудьонссен, 68), А. Гудьонссен (Виллумссон, 68), А. Гудмундссон.

Предупреждения: Хайбулаев, 31 Мусафазаде, 62, Ахмедзаде, 83, Кривоцюк, 85 – Палссон, 49, Виллумссон, 69

Обзор матча будет доступен на странице события Азербайджан – Исландия.