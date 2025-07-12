Павел Василенко

Немецкий голкипер Марк-Андре тер Стеген может покинуть Барселону. Похоже, Галатасарай рассматривает подписание 33-летнего игрока как приоритет.

Тер Стеген является игроком Барселоны с 2014 года. Он провел за команду 422 матча, в 175 из которых сыграл на ноль.

Немец провел большую часть прошлого сезона, восстанавливаясь после травмы колена. За его отсутствие клуб подписал Войцеха Щенсны. Поляк недавно продлил контракт до середины 2027 года. В это трансферное окно приобрели и Хоана Гарсию.

Каталонские СМИ единогласно сообщают, что блауграна хочет избавиться от своего капитана. План клуба на позицию вратаря предполагает, что Гарсия будет конкурировать со Щенсны. Однако немецкий игрок пока не высказывал намерения уйти. Возможно, он передумает из-за будущего предложения.

Галатасарай проявляет серьезный интерес к тер Стегену. Чемпиону Турции нужен новый первый номер после ухода Фернандо Муслеры.

Руководство Галатасарая в настоящее время ведет переговоры с Наполи о покупке Виктора Осимхена. После этого клуб попытается приобрести вратаря.

«Ожидается, что Галатасарай завершит трансфер вратаря в течение двух-трех дней после подписания Осимхена. Тер Штеген – один из первых игроков в списке их желаний», – сообщил журналист Серхан Турк на телеканале A Spor.

Transfermarkt оценивает тер Стегена в 12 млн евро. Его текущий контракт действует до 30 июня 2028 года.