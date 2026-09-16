Сергей Разумовский

Украинский полузащитник Ракува Владислав Кочергин получил травму в перенесенном матче третьего тура польской Экстракласы против Заглембе из Люблина. Его команда проиграла со счетом 2:3.

30-летний футболист начал встречу в стартовом составе, однако был вынужден покинуть поле уже на 16-й минуте. В настоящее время характер травмы и сроки восстановления Кочергина не сообщаются.

В текущем сезоне украинец провел 14 матчей за Ракув во всех турнирах и сделал две результативные передачи.

Предыдущий продолжительный период восстановления Кочергин пережил из-за разрыва крестообразных связок колена. Из-за этой травмы полузащитник не играл с мая 2025 года до мая 2026-го.