Сергей Разумовский

Украинский полузащитник Владислав Кочергин продолжит выступления за польский Ракув. Пресс-служба клуба официально сообщила о подписании нового контракта с 30-летним футболистом.

Новое соглашение между сторонами рассчитано до конца июня 2027 года. Более того, контракт предусматривает опцию автоматического или дополнительного продления еще на один сезон. Таким образом, Кочергин может остаться в составе польской команды как минимум до лета 2028 года. Предыдущее соглашение украинского хавбека с Ракувом было действительным до июня 2026 года.

Кочергин присоединился к Ракуву в марте 2022 года на правах свободного агента. Формально его контракт с польским клубом должен был вступить в силу с 1 июля того же года, однако после начала полномасштабной войны в Украине ФИФА ввела специальные правила для украинских футболистов. Они позволяли игрокам регистрироваться в других клубах до 30 июня 2022 года, поэтому Кочергин получил возможность сразу выступать за новую команду.

За время в Ракуве украинский полузащитник стал важной частью команды. В общей сложности он провел за польский клуб 135 матчей во всех турнирах, в которых забил 25 голов. Вместе с командой Кочергин выиграл чемпионат Польши в сезоне-2022/23, а также завоевал Кубок Польши и Суперкубок страны.

Последний период в карьере футболиста был осложнен тяжелой травмой. В июне 2025 года стало известно, что Кочергин получил разрыв крестообразных связок колена и повреждение мениска. Из-за этого украинец был вынужден пропустить почти год.

Возвращение полузащитника на поле состоялось 8 мая 2026 года. Кочергин впервые после длительного восстановления сыграл в матче против Короны Кельце, в котором Ракув одержал победу со счетом 2:0.

Новый контракт стал важным сигналом для самого футболиста и болельщиков клуба. Ракув продемонстрировал, что продолжает рассчитывать на украинца после его восстановления и видит его частью команды в следующих сезонах.

