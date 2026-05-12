Сергей Разумовский

В 36-м туре английской Премьер-Лиги Тоттенхэм на своем поле сыграл вничью с Лидсом.

Ключевые события встречи произошли уже после перерыва. Подопечные Роберто Де Дзерби вышли вперед благодаря голу Теля из игры, однако гости смогли ответить. Лидс сравнял счет после реализованного пенальти в исполнении Кэлверта-Льюина.

В конце матча интрига сохранялась до последних секунд. На 103-й минуте главный арбитр встречи Джарред Джиллетт дал сигнал на просмотр эпизода с помощью системы VAR. Судья проверял, были ли основания назначить одиннадцатиметровый в пользу «шпор», однако после просмотра решил не указывать на отметку.

Из-за длительных пауз и просмотра VAR команды в общей сложности доиграли 16 компенсированных минут, но вырвать победу никому так и не удалось. В конце после тяжелой травмы вернулся Меддисон.

После этой ничьей Тоттенхэм набрал 38 очков в турнирной таблице АПЛ. Команда оторвалась от Вест Хэма на два балла в борьбе за сохранение места в элитном дивизионе.

АПЛ, 36-й тур

Тоттенхэм – Лидс 1:1

Голы: Тель, 50 – Кэлверт-Льюин, 74 (пен.)

Тоттенхэм: Кински, Порро, Данзо, ван де Вен, Удоджи (Спенс 85), Пальинья, Бентанкур (Бергвалль 81), Коло Муан, Галлахер, Тель (Меддисон 85), Ришарлисон

Лидс: Дарлоу, Родон, Бийол, Стрейк (Борнаув 56), Джеймс (Ньонто 63), Штах, Ампаду, Танака (Лонгстафф 90+3), Джастин, Кэлверт-Льюин, Ааронсон (Нмеча 63)

Предупреждения: Данзо 41, Пальинья 66, Порро 82 – Родон 79