Лондонский Тоттенхэм официально прекратил сотрудничество с главным тренером Томасом Франком. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Клуб принял решение о смене главного тренера мужской команды, и сегодня Томас Франк покинет свою должность. Томас был назначен в июне 2025 года, и мы были полны решимости предоставить ему время и поддержку, необходимые для совместной работы над будущим. Однако результаты и выступления привели совет директоров к выводу о необходимости смены тренера на этом этапе сезона. На протяжении всего времени работы в клубе Томас демонстрировал непоколебимую преданность делу, отдавая все силы развитию клуба. Мы хотели бы поблагодарить его за вклад и пожелать всяческих успехов в будущем, — говорится в заявлении клуба.

На данный момент беспроигрышная серия Тоттенхэма в английской Премьер-лиге насчитывает восемь матчей. После 26 туров сезона-2025/2026 лондонцы имеют 29 очков и занимают 16-е место в турнирной таблице.

В то же время в Лиге чемпионов Тоттенхэм выступил значительно успешнее: команда набрала 17 очков в восьми матчах общего этапа и напрямую вышла в 1/8 финала турнира.