Тоттенхэм уволил Франка
Лондонский клуб объявил о смене главного тренера после неудачной серии в АПЛ Томас Франк, Тоттенхэм, АПЛ, увольнение, Лига чемпионов, сезон 2025/2026
около 2 часов назад
Лондонский Тоттенхэм официально прекратил сотрудничество с главным тренером Томасом Франком. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Клуб принял решение о смене главного тренера мужской команды, и сегодня Томас Франк покинет свою должность.
Томас был назначен в июне 2025 года, и мы были полны решимости предоставить ему время и поддержку, необходимые для совместной работы над будущим. Однако результаты и выступления привели совет директоров к выводу о необходимости смены тренера на этом этапе сезона.
На протяжении всего времени работы в клубе Томас демонстрировал непоколебимую преданность делу, отдавая все силы развитию клуба. Мы хотели бы поблагодарить его за вклад и пожелать всяческих успехов в будущем, — говорится в заявлении клуба.
На данный момент беспроигрышная серия Тоттенхэма в английской Премьер-лиге насчитывает восемь матчей. После 26 туров сезона-2025/2026 лондонцы имеют 29 очков и занимают 16-е место в турнирной таблице.
В то же время в Лиге чемпионов Тоттенхэм выступил значительно успешнее: команда набрала 17 очков в восьми матчах общего этапа и напрямую вышла в 1/8 финала турнира.
