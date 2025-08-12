Трабзонспор с тремя украинцами начал новый сезон Суперлиги с победы. Видео
Зубков, Батагов и Сикан приняли участие в матче
около 2 часов назад
Трабзонспор минимально переиграл новичка турецкой Суперлиги Коджаэлиспор
Трабзонспор удачно начал новый сезон Суперлиги домашней победой над Коджаэлиспором. Встреча в Трабзоне завершилась со счетом 1:0.
Единственного гола Онуачу хватило команде Фатиха Текке, чтобы начать новый сезон на положительной ноте.
Стоит отметить, что с первых минут за Трабзон сыграли Арсений Батагов и Александр Зубков. Данило Сикан начинал игру с лавки, а на 63-й минуте вышел на замену.
Суперлига. 1 тур
Трабзонспор - Коджаэлиспор 1:0
Гол: Онуачу, 49
18 августа Трабзонспор отправится в Стамбул на матч против Касымпаша (21:30).
Поделиться