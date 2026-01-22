Павел Василенко

Лыжный отпуск Лотара Маттеуса завершился серьезной травмой. Во вторник легендарный немецкий футболист потерпел неудачное падение на склоне курорта Оберлех-ам-Арльберг. После инцидента 64-летнего чемпиона мира доставили в больницу в Мюнхен, где в четверг ему должны провести операцию.

«Это был последний спуск в последний день отпуска. Склон был ледяной и очень неровный», – рассказал Маттеус в комментарии изданию Bild.

По его словам, он заметил выбоину на трассе, потерял контроль над лыжами и упал на правый бок. Последствия оказались серьезными: Маттеус получил несколько повреждений, в том числе двойной разрыв плеча.

После падения его транспортировали примерно за 280 километров в Мюнхен, где он попал к известному врачу Хансу-Вильгельму Мюллеру-Вольфарту. Впоследствии экс-футболиста направили на дополнительные обследования к специалисту по травмам плечевого сустава.

«Я также сильно ударился правым ребром, это болезненно. Рука зафиксирована повязкой, но в целом чувствую себя нормально. Самое важное – быстро сделать операцию. Думаю, она не будет слишком сложной», – добавил Маттеус, который уже имел похожий инцидент на лыжах в 2013 году.

Чемпион мира 1990 года ныне работает футбольным экспертом и комментатором. Из-за травмы он не появится в эфире RTL во время матча Лиги Европы между Ромой и Штутгартом, а его участие в субботней трансляции игры Бундеслиги между Унионом и Боруссией Дортмунд для Sky Sports остается под вопросом.