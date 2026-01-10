Павел Василенко

Бывший футболист молодежной команды лондонского Челси Ламиша Мусонда тронул болельщиков искренним признанием о своей тяжелой борьбе с неизлечимой болезнью. В посте в Instagram 33-летний бельгиец сообщил, что его состояние критическое и времени может оставаться совсем немного.

Мусонда признался, что последний год стал для него чрезвычайно сложным. Из-за серьезных проблем со здоровьем он надолго исчез из социальных сетей и ныне вынужден сосредоточиться лишь на одном – выживании. Футболист не скрывает: принять реальность было больно, но он не собирается сдаваться и будет бороться до конца.

В своем обращении Ламиша попросил о молитвах и поддержке, подчеркнув, что именно они дают ему силы держаться. В конце он оставил эмоциональные слова благодарности людям, которые были рядом в разные периоды жизни, и с болью признал, что может не успеть поблагодарить их лично.

Мусонда присоединился к Челси в 2012 году из Андерлехта вместе с братьями Тикой и Чарли. Хотя он так и не дебютировал за основную команду, был важной частью клубной академии. Профессиональную карьеру футболист завершил в 27 лет, а его братья и до сих пор связаны с большим футболом.