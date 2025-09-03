Павел Василенко

Известный испанский футболист Эмерик Ляпорт должен был вернуться в Атлетик из Бильбао этим летом, но вся сделка сорвалась в последние секунды трансферного окна из-за действий Аль-Насра.

А именно, к концу переходного периода в полночь 1 сентября международный сертификат (ITC/CTI) не поступил в штаб-квартиру ФИФА, и он не является новым игроком Атлетика.

Трансфер готовили несколько дней, Ляпорт согласовал трёхлетний контракт с испанским клубом, Атлетик вовремя предоставил свою документацию в Ла Лигу.

Однако руководство Аль-Насра не вовремя отправило в ФИФА международный трансферный сертификат, и переход сорвался.

Идентичный случай произошел в 2015 году, когда международный сертификат не поступил из Манчестер Юнайтед в ФИФА до полуночи, что не позволило обеспечить переход Давида Де Хеа в Реал.

ФИФА имеет дискреционное право впоследствии принять трансфер, но учитывая, что в случае Де Хеа этого не произошло, реально ожидать, что 31-летний Ляпорт вернется в Бильбао после восьми лет только в зимнее трансферное окно.

Ляпорт играл за Атлетик с 2012 по 2018 год, после чего перешел в Манчестер Сити, а с 2023 года является игроком Аль-Насра.