Павел Василенко

Рейньер покидает мадридский Реал. Хотя он провел в клубе более пяти лет, он так и не сыграл за него ни одного матча.

Реал давно ищет талантливых игроков в Южной Америке. Подписание Винисиуса Жуниора, Родриго и Федерико Вальверде оказалось отличными шагами.

Не все игроки, приглашенные из-за рубежа, достигли таких успехов в Мадриде, как эти трое. Это относится и к Рейньеру, который перешел в Реал из Фламенго в начале 2020 года. Он стоил немало – 30 миллионов евро.

Рейньер не смог пробиться в основной состав мадридцев. Он не сыграл ни одного официального матча за первую команду Реала. Его неоднократно отдавали в аренду: сначала в дортмундскую Боруссию, затем в Жирону и Фрозиноне, а недавно в Гранаду. С ни одним из этих клубов ему не удалось пробиться в европейские соревнования.

Журналист Бен Фернандес Сантос сообщил, что игрок вскоре окончательно расстанется с Реалом. Он вернется в Бразилию, присоединившись к Атлетико Минейро.