Ливерпуль успешно провел переговоры с агентами нападающего мадридского Реала и сборной Бразилии Родриго Гоэса, о чем сообщает ESPN.

Английский клуб предложил 24-летнему форварду контракт на привлекательных условиях, которые полностью устроили самого игрока. Теперь Ливерпулю нужно договориться непосредственно с Реалом о сумме трансфера.

Ожидается, что испанский гранд будет готов расстаться с Родриго после окончания сезона. Текущий контракт бразильца с Реалом рассчитан до конца июня 2028 года.

По информации Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 90 миллионов евро. В сезоне 2024/25 Родриго провел 54 матча за Реал, забив 14 мячей и отдав 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что форвард Ньюкасла Исак заключил контракт с Ливерпулем.