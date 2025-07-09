Павел Василенко

Вингер Жироны Виктор Цыганков может покинуть Жирону в это летнее трансферное окно. Украинец открыт к смене клубной прописки во время текущего межсезонья, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Отмечается, что Жирона планирует заработать на трансфере Цыганкова около 20 миллионов евро.

Агентка игрока Елена Миськив подписала соглашение, которое дает полномочия Пини Захави исследовать возможность перехода.

Вингер в сезоне 2024/25 провел 32 поединка за Жирону, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Контракт 27-летнего украинца с каталонским клубом действует до 30 июня 2027 года.