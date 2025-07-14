Павел Василенко

Ассистент главного тренера Металлиста 1925 Младена Бартуловича – Евгений Шахов – в интервью сайту «Украинский футбол» прокомментировал прекращение сотрудничества харьковского клуба с защитником Василием Кравцом и хавбеком Владленом Юрченко.

«Это – решение тренерского штаба. Раскрывать все нюансы я не буду. Мы же проводим тренировки каждый день, контрольные матчи, мы видим всех игроков. Наше решение относительно Кравца и Юрченко не спонтанное, а обоснованное».

27-летний Кравец в прошлом сезоне забил два мяча и сделал три результативные передачи в 28 матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 700 тысяч евро.

31-летний Юрченко в последней кампании отметился девятью голами и шестью ассистами в 30 поединках. Transfermarkt оценивает хавбека в 600 тысяч евро.