Сборная Нигерии не смогла пробиться на чемпионат мира 2026 года, уступив в третьем раунде африканской квалификации команде Демократической Республики Конго. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в серии пенальти нигерийцы проиграли 3:4, упустив возможность вернуться на мировое первенство.

После матча главный тренер Нигерии Эрик Шелль поделился деталями того, что привлекло его внимание во время выполнения одиннадцатиметровых.

– Вы были недовольны действиями кого-то из тренерского штаба ДР Конго. Расскажите, что произошло?

– В течение всей серии пенальти один человек из штаба ДР Конго выполнял ритуал вуду. Он делал это всё время. Именно поэтому я немного нервничал из-за него.

– Но что именно вы видели?

– Он делал вот так (трясет рукой, словно разбрызгивает воду – ESPN). Не знаю, это была вода или что-то другое.

Мы тренировали пенальти перед матчем. Выбрали исполнителей. Но если бы мы били снова через час после игры, всё могло бы быть иначе. Мы проиграли, и теперь нужно думать о других турнирах, — передает слова Шелля ESPN.

Напомним, что Вуду — обобщенное название синкретических религиозных практик, распространенных в Западной Африке, странах Карибского бассейна и частично в США среди афроамериканских сообществ.