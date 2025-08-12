Тренер Пафоса - перед игрой с Динамо в ЛЧ: «Хотим воспользоваться нашим потенциалом»
Все решится на Кипре
10 минут назад
Главный тренер Пафоса Хуан Карлос Карседо высказался о матче-ответе против Динамо в рамках 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов. Его слова приводит 24 Sports.
Нас ждет очень важный еврокубковый матч. Мы очень усердно работали и имеем мотивацию сыграть очень хорошую игру. Впереди у нас очень хороший соперник, которого мы очень уважаем. Мы хотим пройти на следующий этап.
Мы проанализировали соперника и хотим использовать наш потенциал. Мы должны давить на них, чтобы они не играли свою игру.
Они верят в свою команду, и это логично, это качественная команда. Мы видим свою собственную команду. Мы должным образом подготовились, - сказал Карседо.
Матч Пафос – Динамо пройдет 12 августа и начнется в 20:00 по киевскому времени. Первый поединок завершился поражением бело-синих со счетом 0:1.
Победитель этой пары в следующем раунде сыграет с сильнейшим в паре Лех - Црвена Звезда.
Поделиться