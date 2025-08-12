Главный тренер Пафоса Хуан Карлос Карседо высказался о матче-ответе против Динамо в рамках 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов. Его слова приводит 24 Sports.

Нас ждет очень важный еврокубковый матч. Мы очень усердно работали и имеем мотивацию сыграть очень хорошую игру. Впереди у нас очень хороший соперник, которого мы очень уважаем. Мы хотим пройти на следующий этап.

Мы проанализировали соперника и хотим использовать наш потенциал. Мы должны давить на них, чтобы они не играли свою игру.

Они верят в свою команду, и это логично, это качественная команда. Мы видим свою собственную команду. Мы должным образом подготовились, - сказал Карседо.