Главный тренер Партизана Срджан Благоевич подвел итоги матча 2 квалификационного раунда Лиги конференций против Александрии (2:0). Его слова приводит Arena Sport.

Конечно, мы довольны после победы, и, конечно, я не думаю, что всё закончено. Есть еще второй тайм в Белграде, конечно, нам будет легче, потому что он будет сыгран перед нашими болельщиками, я надеюсь, перед большим количеством наших болельщиков.

Мы не обманываем себя. В этом нет спокойствия, и мы его не ищем. Мы осознаем, что эта работа приносит новые вызовы каждые несколько дней, и что нас будут оценивать только по последней игре, независимо от того, насколько хорошо или плохо мы играли в предыдущей, – сказал Благоевич.