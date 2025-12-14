Главный тренер Руха Иван Федык прокомментировал победу в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги против Полтавы (2:1). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Этой победой команда поздравила с Днем рождения Андрея Кителу. Это все, что можно сказать о футболе сегодня, ведь футбола как такового не было.

Еще несколько дней назад мы видели, что в Кропивницком будет такая погода, поэтому готовились к борьбе на поле. Эта погода больше подходит игровому стилю «Полтавы», поэтому самое главное, что нам удалось набрать три очка.

Неуверенные результаты? Это было ожидаемо, и я ранее отмечал, что большая часть игроков не прошла с нами летние сборы и присоединились к команде уже на старте чемпионата. Первые шесть туров были неудачными для нас, и это как раз тот срок, сколько обычно и длятся сборы. Но на дистанции сезона мы наигрывали состав, отдельные футболисты набирали форму. Даже когда некоторые игроки не могли играть по разным причинам, как, например, Эдсон с «Колосом», то их место спокойно занимали другие футболисты, знакомые с игровой структурой команды и знающие требования тренерского штаба. Вот и сегодня Марко Сапуга и Денис Слюсар достойно заменили Остапа Притулу и Эдсона. Можно сказать, что нам жаль, что чемпионат сейчас уходит на зимний перерыв. Сейчас команда в такой форме могла бы добиться положительного результата еще в нескольких турах.

Бабукар Фаал адаптируется к любым условиям и в определенной мере уже украинизировался. Сегодня он забил дважды – для нападающего это самое главное. Очень важно уйти на паузу перед подготовкой к старту второй части сезона с положительным результатом. Победа, полученная в таких погодных условиях, в несколько раз ценнее, чем на хорошем покрытии.