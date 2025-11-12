Павел Василенко

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте выразил свое недовольство проблемами вокруг Ламина Ямала и его уходом из состава сборной Испании, из-за чего он пропустит матчи отбора ЧМ-2026 против Турции и Грузии.

Де ла Фуэнте прямо заявил о неожиданном отсутствии звезды Барселоны из-за травмы.

«Мне это кажется не совсем нормальным. Я никогда не сталкивался с подобной ситуацией», – сказал Де ла Фуэнте, узнав, что игрок прошел лечение, не сообщив медицинский персонал национальной сборной, и продолжил: «Это действия, которые происходят вне контроля национальной команды; они случаются, и мы должны их принять».

Эта ситуация еще больше усугубила и без того напряженные отношения между Барселоной и сборной Испании. Согласно сообщениям из Испании, в Федерации царит большое недовольство, поскольку клуб решил провести лечение без консультации с врачами сборной, хотя было известно, что это помешает Ямалу играть за национальную сборную.

Напомним, что конфликт между Барселоной и тренером Луисом де ла Фуэнте длится с сентября, когда тогдашний тренер каталонцев Ханси Флик раскритиковал Федерацию за то, как она обращалась с молодым нападающим, утверждая, что тот недостаточно защищен от физической перегрузки.