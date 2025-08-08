Главный тренер Пакша Дьордь Боньор подвел итоги матча 3 квалификационного раунда Лиги конференций против Полесья (0:3). Его слова приводит пресс-служба клуба.

Причиной поражения я вижу то, что соперник просто играл лучше нас. На мой взгляд, с учетом хода матча, даже разница в счете не является преувеличенной. Житомир играл быстрее и свежее, создавал больше опасности у наших ворот, поэтому вполне заслуженно победил.

Мы играли немного слишком спокойно, медленно разыгрывали мячи. К концу первого тайма результат был для нас неблагоприятным.

В ответном матче мы снова будем играть против сильной команды, но у нас есть задача: мы должны выиграть на своем поле, даже если это будет означать вылет из турнира, - сказал тренер Пакша.